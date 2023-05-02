В РЖД отчитались о восстановлении движения поездов в Брянской области после взрыва на ж/д путях

В РЖД заявили, что движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановлено после схода грузового состава. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«В 4.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в заявлении РЖД.
По данным компании, в ликвидации последствий схода участвовали 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. За день было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.
Вчера в Брянской области грузовой поезд частично сошел с рельсов из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.
«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Позднее он уточнил, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Пострадавших нет.