В Брянской области 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате подрыва ж/д путей

В Брянской области на участке Снежетьская — Белые Берега 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате подрыва ж/д путей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РЖД, а также телеграм-каналы Shot и «112».
«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.
По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.
В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», — приводит РБК сообщение РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об инциденте.
«В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
По данным «112», самодельное взрывное устройство было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне.
В понедельник в Брянской области грузовой поезд частично сошел с рельсов из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.
«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Позднее он уточнил, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Пострадавших не было.