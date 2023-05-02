В Брянской области 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате подрыва ж/д путей

В Брянской области на участке Снежетьская — Белые Берега 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате подрыва ж/д путей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РЖД, а также телеграм-каналы Shot и «112» .

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.

В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», — приводит РБК сообщение РЖД.