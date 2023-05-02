В базе розыска МВД появилось имя участника «Левого блока», который устроил акцию «С Днем ЧКиста» у здания ФСБ

Карточка с именем владимирского активиста «Левого блока» Руслана Абасова появилась в базе розыска МВД. Внимание на это обратил телеграм-канал Avtozak Live.

Абасов и еще один активист «Левого блока» Лев Скорякин являются фигурантами уголовного дела об акции «С днем ЧКиста» — в декабре 2021 года молодые люди вышли с таким плакатом и файерами к зданию ФСБ.

Суд объявил его в розыск еще в феврале.

Против них было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием оружия (ч. 2 ст. 213 УК). В качестве меры пресечения суд избрал арест. Затем Абасову вменили также статью о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК).

В июле 2022 Черемушкинский районный суд Москвы изменил меру пресечения на запрет определенных действий. После этого оба фигуранта уехали из страны.

В феврале суд заочно арестовал и объявил в розыск Скорякина.