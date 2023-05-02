Суд в Ростове-на-Дону приговорил полковника Росгвардии к 6 годам колонии по делу о «фейках»

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил полковника Росгвардии Валерия Котовича к шести годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд счел, что военный распространил «фейки» с использованием служебного положения и по мотивам политической ненависти (п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Также Котовича лишили звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения.

Военный не признал свою вину. Его защита обжаловала приговор. Прокурор требовал для него девять лет колонии.

По версии следствия, после начала полномасштабной войны в Украине у Котовича «обострились отношения с другими сотрудниками» Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии. Согласно показаниям его коллег, военный «называл российскую армию оккупантом и агрессором».

Котович — бывший начальник отдела закупок центра Росгвардии. Он родился в Харькове, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году военный получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. Суд начал рассматривать дело против полковника в декабре 2022 года.