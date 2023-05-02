Суд смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках

Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках с 16,5 до 12 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд также снизил размер штрафа со 150 до 140 млн рублей.
«С 12 до 9 лет уменьшен срок, на который Гуменюк лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти», — отмечает ТАСС.
О задержании Гуменюка стало известно в октябре 2021 года. По версии следствия, до вступления в должность мэра он регулярно получал взятки от руководства похоронного МБУ «Некрополь» за покровительство при оказании ритуальных услуг.
Заняв должность мэра, Гуменюк получил 31,2 млн рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей того же учреждения «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг», говорили в СК.
Помимо этого, когда Гуменюк был директором государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края», он получил взятки на общую сумму более 6,9 млн рублей от своего знакомого, заявляли следователи.
В январе суд приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 года колонии по делу о получении взяток на общую сумму более 38 млн рублей.