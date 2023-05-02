Суд смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках

Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках с 16,5 до 12 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд также снизил размер штрафа со 150 до 140 млн рублей.

«С 12 до 9 лет уменьшен срок, на который Гуменюк лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти», — отмечает ТАСС.