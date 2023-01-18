Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года колонии по делу о взятках

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 года колонии по делу о получении взяток на общую сумму более 38 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Также он должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Гуменюку, помимо этого, запретили занимать государственные должности в течение 12 лет. Экс-чиновник заявил, что будет обжаловать приговор.
Гособвинение во время заседания 12 декабря запрашивало для Гуменюка 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб.
О задержании экс-мэра Владивостока стало известно в октябре 2021 года. По версии следствия, с 2019 года по 2021 год, до вступления в должность мэра, он регулярно получал взятки от руководства похоронного МБУ «Некрополь» за покровительство при оказании ритуальных услуг.
Заняв должность мэра, Гуменюк получил 31,2 млн рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей того же учреждения «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг», говорили в СК.
Помимо этого, когда Гуменюк был директором государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края», он получил взятки на общую сумму более 6,9 млн рублей от своего знакомого, заявляли следователи.
Вину экс-мэр города отрицает. Во время суда и следствия он находился под стражей.
Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, затем 28 марта 2019 года городская дума избрала его на пост мэра. В мае 2021 года Гуменюк ушел в отставку по собственному желанию.