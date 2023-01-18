Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года колонии по делу о взятках

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 года колонии по делу о получении взяток на общую сумму более 38 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Также он должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Гуменюку, помимо этого, запретили занимать государственные должности в течение 12 лет. Экс-чиновник заявил, что будет обжаловать приговор.

Гособвинение во время заседания 12 декабря запрашивало для Гуменюка 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб.

О задержании экс-мэра Владивостока стало известно в октябре 2021 года. По версии следствия, с 2019 года по 2021 год, до вступления в должность мэра, он регулярно получал взятки от руководства похоронного МБУ «Некрополь» за покровительство при оказании ритуальных услуг.

Заняв должность мэра, Гуменюк получил 31,2 млн рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей того же учреждения «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг», говорили в СК.