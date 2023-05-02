«Схемы»: компания Михаила Фридмана страхует автомобили росгвардейцев, которые участвуют в войне в Украине

Компания «АльфаСтрахование», принадлежащая Михаилу Фридману, оказывает услуги по страхованию машин для частей Росгвардии, которые воюют в Украине. Об этом сообщает расследовательский проект «Схемы».

Михаил Фридман. Фото: LetterOne Group

Журналисты обнаружили контракты, заключенные между Росгвардией и компанией Фридмана, на сайте Госсзакупок. «За последние пять лет Росгвардия даже вышла в топ государственных заказчиков услуг "АльфаСтрахования". Только ее центральное подразделение заключило с компанией Фридмана контракты на 100 миллионов рублей. А суммарно по России не менее — на 280 миллионов», — говорится в расследовании. Журналистам удалось также установить, что части Росгвардии, которые заключили контракт с «АльфаСтрахованием», принимают участие в войне в Украине. Расследователи нашли в интернете фотографии военной техники, которые были опубликованы в СМИ с подписями «бойцы Росгвардии возвращаются домой», а затем пробили номера машин по госреестру владельцев автомобилей. Некоторые из них действительно принадлежали частям, у которых был заключен контракт с «АльфаСтрахованием».

Скриншот: «Схемы»

Компания Фридмана предоставляет силовикам страховки ОСАГО — при попадании в ДТП организация должна была взять на себя расходы на ремонт авто на сумму до 400 тысяч рублей, а также покрыть расходы на выплату компенсаций пострадавшим на сумму до полумиллиона рублей. Журналисты дозвонились до компании «АльфаСтрахования». Там и расследователям сообщили, что на оккупированных территориях Украины страхование по типу ОСАГО пока не действует. «Информация у нас такая, что до 1 января 2024 года не действует. Потом неизвестно, как будет, как будут идти военные действия», — сказали в кол-центре компании.