Омбудсвумен Свердловской области заявила, что половина эвакуированных из-за пожара заключенных попросились на фронт

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что посетила заключенных, которых пришлось эвакуировать из лечебницы ФСИН из-за пожара в деревне Сосьва, и некоторые изних выразили желание отправиться на фронт. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Мерзляковой, сначала она встретилась с женщинами-заключенными. Их вывезли из ЛИУ-23 в ИК-16. Некоторые из них попросились на индивидуальный прием у обмудсвумен, чтобы обсудить личные проблемы — например, вопрос оплаты жилья. «Есть просьба помочь сыну-инвалиду с установлением статуса. Но больше других — с их точки зрения, им дали слишком большой срок за сбыт наркотиков…» — написала Мерзлякова.

Мужчин вывезли в ИК-3. Там они прошли флюорографию, по результатам которых некоторых отправили в ЛИУ-51 в Нижний Тагил.

«У мужчин в ИК-3 атмосфера немного другая. Начали они с благодарности начальнику колонии — промедли он немного с принятием решения — была бы беда. Просят поблагодарить губернатора за то, что настроен сохранить Сосьву. Вопросы, которые их волнуют — как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос — почти половина», — утверждает омбудсвумен.