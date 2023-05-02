Омбудсвумен Свердловской области заявила, что половина эвакуированных из-за пожара заключенных попросились на фронт

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что посетила заключенных, которых пришлось эвакуировать из лечебницы ФСИН из-за пожара в деревне Сосьва, и некоторые изних выразили желание отправиться на фронт. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».
Мерзлякова на фоне сгоревшей Сосьвы. Фото: Мерзлякова
По словам Мерзляковой, сначала она встретилась с женщинами-заключенными. Их вывезли из ЛИУ-23 в ИК-16. Некоторые из них попросились на индивидуальный прием у обмудсвумен, чтобы обсудить личные проблемы — например, вопрос оплаты жилья. «Есть просьба помочь сыну-инвалиду с установлением статуса. Но больше других — с их точки зрения, им дали слишком большой срок за сбыт наркотиков…» — написала Мерзлякова.
Мужчин вывезли в ИК-3. Там они прошли флюорографию, по результатам которых некоторых отправили в ЛИУ-51 в Нижний Тагил.
«У мужчин в ИК-3 атмосфера немного другая. Начали они с благодарности начальнику колонии — промедли он немного с принятием решения — была бы беда. Просят поблагодарить губернатора за то, что настроен сохранить Сосьву. Вопросы, которые их волнуют — как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос — почти половина», — утверждает омбудсвумен.
Последствия пожара в Сосьве. Фото: Мерзлякова
25 апреля в нескольких поселках Свердловской области начались пожары. В Сосьве загорелась пилорама. В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что сгорели вагоны с лесоматериалом. После этого огонь перекинулся на дома.
В результате было уничтожено более 100 строений. В экстренных службах ТАСС сказали, что больше 600 человек лишились жилья в результате пожаров в шести населенных пунктах Свердловской области.
В Сосьве в результате пожара погибли два человека.
Властям также пришлось эвакуировать 240 заключенных из лечебно-исправительного учреждения.
Кроме того, были возбуждены два уголовных дела — против сотрудника управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева и управляющего пилорамой Газанфара Мамедова. Их обвиняют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух человек (часть 3 статьи 219 УК). Против Магомедова также возбуждено дело об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности (часть 3 статьи 293 УК). Обоих фигурантов арестовали.