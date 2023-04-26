В Свердловской области количество сгоревших в результате пожаров домов увеличилось до 130

Кроме того, пожар уничтожил больше 30 нежилых строений, несколько складов пиломатериалов и другие объекты.

В результате пожаров в Свердловской области сгорели 130 жилых домов. Об этом сообщает Следственный комитет.

Число погибших при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух, сообщили в СК.

В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что 26 апреля в результате пожара в поселке на станции Сосьва на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом. Частично пострадала инфраструктура РЖД.

На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

«Россети Урал», как передает ТАСС, заявили, что, по предварительным оценкам, в Сосьве огнем уничтожены или повреждены около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, 7 трансформаторных подстанций. От этой электросетевой инфраструктуры обеспечивались электроэнергией около 1,4 тысячи человек, отмечает агентство.

В экстренных службах ТАСС сказали, что больше 600 человек лишились жилья в результате пожаров в шести населенных пунктах Свердловской области.

«В результате пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей», — сказал собеседник агентства.

В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов (около 90), а также повреждено имущество местного учреждения системы ФСИН, возбуждены два уголовных дела: о халатности со стороны должностных лиц (ст. 293 УК) и о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9000 кв.м. Также локализован пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв.м.