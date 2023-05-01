В Забайкальском крае загорелись жилые дома. Причиной мог стать степной пожар

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко уточнил , что, по предварительным данным, сгорели три одноквартирных и один четырехквартирный дом, а также дачи и хозяйственные постройки.

В городе Борзя Забайкальского края загорелись девять жилых домов и крыша магазина, сообщает региональное управление МЧС. В результате возгорания без жилья остались 13 человек, в том числе пятеро детей. Пострадавших нет.

«Тайга.Инфо» сообщает, что причиной пожара стал пал сухой травы в степи. Оттуда огонь перекинулся на жилые постройки.

При этом, по предварительным данным прокуратуры Забайкальского края, причиной пожара в жилых домах стало возгорание свалки. Региональное управление Следственного Комитета возбудило дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

«Тайга.Инфо» отмечает, что в Борзе живет много военнослужащих и их семей. Так на территории города до 2009 года находился штаб 36-й общевойсковой армии ВС РФ, сейчас в Борзе расположен Борзинский гарнизонный военный суд. Неподалеку есть воинская часть.

На прошлой неделе в результате пожаров в поселке Сосьва в Свердловской области сгорели как минимум 130 жилых домов. Двое человек погибли, а 600 остались без жилья. Местные жители считают, что причиной пожара стала недобросовестность сотрудников лесопилки, располагающейся недалеко от поселка в лесном массиве. Следователи задержали управленца лесопилки, а также сотрудника администрации Сосьвинского горокруга Вячеслава Алексеева. Ему вменяют нарушение требований пожарной безопасности.