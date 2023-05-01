В Литве вступил в силу закон о декоммунизации. Самоуправления должны будут избавиться от советских памятников и названий улиц

В Литве вступил в силу законопроект о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов, сообщает пресс-служба Сейма Литвы.
Закон создает процедуру удаления из общественного пространства памятников, мемориальных объектов и названий улиц. Документ в любой форме запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, а также их идеологию.
По словам депутата Сейма Пауле Кузьмицкене,
процесс декоммунизации страны отдалит литовцев от ностальгии по советскому времени и свяжет их с демократическим западным миром.
Решения по избавлению от объектов будет принимать Центр исследования геноцида и сопротивления, а также муниципальные учреждения. После вынесения решения у местных властей будет три месяца на то, чтобы снести или сменить объект.
Ранее в Кудымкарском районе Пермского края снесли памятник репрессированным полякам и литовцам. Кто именно убрал памятник — неизвестно. В пермской организации «Центр исторической памяти» считают, что снос был еще в марте, а сама операция проводилась «тайно».