В Литве вступил в силу закон о декоммунизации. Самоуправления должны будут избавиться от советских памятников и названий улиц

В Литве вступил в силу законопроект о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов, сообщает пресс-служба Сейма Литвы. Закон создает процедуру удаления из общественного пространства памятников, мемориальных объектов и названий улиц. Документ в любой форме запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, а также их идеологию. По словам депутата Сейма Пауле Кузьмицкене,

процесс декоммунизации страны отдалит литовцев от ностальгии по советскому времени и свяжет их с демократическим западным миром.

Решения по избавлению от объектов будет принимать Центр исследования геноцида и сопротивления, а также муниципальные учреждения. После вынесения решения у местных властей будет три месяца на то, чтобы снести или сменить объект.

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