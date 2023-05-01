В Ленобласти подорвали опору ЛЭП. Рядом с другой опорой нашли взрывное устройство, его разминировали

В полночь 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
На второй ЛЭП обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством, добавил чиновник. Позднее он уточнил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована: взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.
Сейчас проводится обследование других опор поврежденной линии.
Фото: Алесандр Дрозренко / телеграм-канал
По факту подрыва опоры ЛЭП ФСБ возбудила уголовные дела о диверсии (ст.281 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 222.1 УК), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия.
Фото: Алесандр Дрозренко / телеграм-канал
Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Глава региона попросил жителей сообщать силовикам о «подозрительных лицах и предметах».
20 марта в городском округе Щелково в Московской области беспилотник врезался в опору ЛЭП. На фотографии, опубликованной администрацией, на обломках дрона была видна надпись «летающая лаборатория».