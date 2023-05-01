В Ленобласти подорвали опору ЛЭП. Рядом с другой опорой нашли взрывное устройство, его разминировали

В полночь 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

На второй ЛЭП обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством, добавил чиновник. Позднее он уточнил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована: взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

Сейчас проводится обследование других опор поврежденной линии.