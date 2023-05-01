Sunday Times: власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за выданного МУС ордера на его арест

Власти ЮАР попросили президента России Владимира Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС. Об этом пишет Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, власти ЮАР ведут переговоры с российской стороной. Они просят Путина принять участие в саммите через Zoom, а не лично, чтобы его не пришлось арестовывать в связи с ордером Международного уголовного суда.

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times один из источников.

Саммит должен пройти в Дурбане в августе. На него приглашены лидеры Бразилии, России, Индии и Китая.