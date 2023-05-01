Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов якутского активиста Айхала Аммосова

Аммосова внесли в перечень 10 апреля. При этом ранее не сообщалось о том, что против активиста возбудили уголовное дело по экстремистской или террористической статье. В фонде «Свободная Якутия» также сообщили «Медиазоне», что ничего об этом не знают.

Росфинмониторинг внес якутского активиста Айхала Аммосова (настоящее имя — Игорь Иванов) в реестр экстремистов и террористов. Внимание на это обратила «Медиазона».

«На этой почве растет не идеология, а кувалда»

Аммосова задержали первый раз в августе 2022 года после попытки вывесить в центре города баннер «Yakutian punk against war» («Якутский панк против войны»). Тогда суд назначил ему арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

3 сентября Аммосова арестовали повторно, уже по статье об уклонении от уплаты штрафа (ст. 20.25 КоАП). Полиция возбудила против музыканта уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч.1 ст.280.3 УК). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

18 декабря в фонде «Свободная Якутия» рассказали о пропаже активиста. Он вышел на связь 6 января. Аммосов рассказал, что уехал из России и находится в безопасности.