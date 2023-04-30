В Брянске арестовали депутата областной думы по делу о мошенничестве. Ранее он помог вернуть более 40 мобилизованных из Украины

Советский районный суд Брянска заключил под стражу депутата Брянской областной думы от КПРФ Константина Павлова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии обвинения, Павлов получил от бизнесмена 35 миллионов рублей за услуги по получению разрешения на ввод в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра, которые в действительности не оказывались.

СК утверждает, что депутат действовал совместно с неназванным жителем города Москвы, а события происходили с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. Три дня назад ведомство сообщило, что в местах жительства подозреваемых прошли обыски.

Издание «7х7» рассказало, что Павлов после начала войны России в Украине помог вернуть домой более 40 незаконно мобилизованных мужчин. Депутат вместе с их родственниками обратился в прокуратуру, которая выявила нарушения. Также он работал с обращениями местных жителей, которые добивались лечения для мобилизованных мужчин в войсковых частях.

По данным издания, депутат добился возвращения 34 мобилизованных из Белгородской войсковой части в Брянскую. Мужчины почти три недели требовали провести медкомиссию и военную подготовку.

Кроме того, он вместе с близкими мужчин смог вернуть домой 12 военнослужащих, в том числе многодетных отцов. Помимо этого, Павлов писал жалобы на необорудованные убежища в приграничных селах и опубликовал письмо жителей после диверсии.