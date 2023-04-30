Российские войска обстреляли Херсонскую и Днепропетровскую области. Погибли двое местных жителей

В результате российского обстрела Херсонской области погиб местный житель. Об этом заявили в областной военной администрации.
По их информации, на месте погибла 58-летняя женщина. Ранение получил 29-летний мужчина.
Еще один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Никополя в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак. По его данным, погиб 48-летний местный житель и ранены 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.
В результате удара были повреждены шесть многоэтажек и шесть частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.