На предстоящих в сентябре 2023 года региональных выборах «Единая Россия» собирается использовать системы искусственного интеллекта. Заместитель генсовета партии Сергей Перминов пригрозил, что «ЕР» обратится как к отечественным разработкам, так и к англосаксонским изобретениям типа GPT и Midjourney. Риски, впрочем, тоже присутствуют: от использования ИИ (очевидно, врагами) возрастают возможности «демонизации и сатиризации, а также дискредитации образа партии».
Для того чтобы помочь отважным пионерам нейросетевого фронта заранее подготовиться к неожиданностям, мы решили попробовать демонизировать и сатиризировать партию, не прибегая к помощи искусственного интеллекта (но пообщались с ним об этических аспектах работы на военных преступников).
Эпиграф
«Мы с вами стоим на пороге того, чтобы создавать в поминутном режиме медиаматериалы, включая видеоролики, персонально ориентированные и «подогнанные» под конкретные аудитории, сдобренные «человекодобавленными» смыслами и юмором».
Сергей Перминов (планирующий впустить иностранные нейросети в русскую избирательную кампанию и почему-то до сих пор не объявленный иностранным агентом…)
1. Демонизируем
Представьте себе политическую партию, которая не является политической партией. Представьте себе партию, организованную как машина для управления страной, некое расширение бюрократического аппарата. Она контролирует парламент, она контролирует регионы, она вертикальна и иерархична, а вступление в нее — единственный социальный лифт в политику (если не считать силовые органы). Остальные партии — лишь ее блеклые отражения, голосующие в согласии с ее директивами.
Представьте себе политическую партию, устроенную иерархично. Парламент для нее — не место для дискуссий, а если депутат голосует не так, как требует партия, то ему предстоит сложить свой мандат.
Если депутат промахивается мимо кнопки или прогуливает, то его ждет штраф, лишение зарплаты, остракизм, возможно, лишение членского билета и казнь (через уголовное дело).
Представьте себе политическую партию, чей фактический лидер — президент страны — является беспартийным. А председатель партии — один из руководителей Совбеза — пишет в телеграм-канал, что ядерное оружие — это настоящая скрепа государства и общества, и мы все должны готовиться к ядерной войне.
Представьте себе политическую партию, у которой нет политической программы или идеологии, а взгляды членов партии меняются в зависимости от настроения фактического лидера — президента страны. Партию, вся публичная активность которой сводится к оправданию того, что говорит и чувствует президент, и попыткам членов партии выслужиться за счет наиболее точного угадывания / попадания в тренд настроения президента и первых лиц страны.
Наконец, представьте себе политическую партию, которая за два дня до начала войны против соседнего государства единогласно утверждала, что всё это наветы врагов, а спустя год после начала войны продолжает одновременно заявлять, что «войны нет, не существует, это специальная операция», и в то же время периодически призывать к тотальным бомбардировкам и ядерному обмену.
Партия, чья основная идея — отсутствие идеи; объединение людей, готовых за власть и деньги служить хоть демонам ада, потому что никакого собственного «я» у ее сторонников / членов / соучастников уже давно не осталось, а осталось только рефлекторное желание растолкать конкурентов локтями и пробраться наверх.
Такая партия в некотором роде — большие сатанисты, чем некоторые. Хотя бы по той причине, что сатанисты часто играют в жертвоприношения, а их участников легко узнать по свечам, робам, пентаклям, запретным писаниям.
Адские же писания нашей партии вроде «Доктрины национальной безопасности» — на виду у всех, и почему-то вместо кроваво-красных мантий ее участники носят костюмы и галстуки.
Воистину, для того чтобы демонизировать партию «Единая Россия», потребуются услуги искусственного интеллекта.
2. Сатиризируем
Эту же партию выставить смешной — задача тяжелая и почти невыполнимая.
Во-первых, патриотизм членов партии — глубокий, искренний и непоколебимый. Например, требующие срочного импортозамещения члены партии сами давно отказались от всего импортного. Они ездят на машинах российского производства, едят только российские продукты, деньги хранят только в российских банках, носят одежду российского пошива, а вместо «Айфона» у них, видимо, голубиная почта, потому что «Йотафон» пока так и не вышел в массовое производство.
Во-вторых, их семьи, родственники, друзья — все отдыхают либо внутри России, своей родины, которую они искренне любят, либо в крайнем случае где-то в Китае. Среди них нет ни одного гомосексуала, ни одного бисексуала, ни одного коррупционера; эта партия — хотя и пусть с легкими странностями… — по крайней мере абсолютно искренняя, последовательная и никогда не обещает того, чего не может исполнить.
В-третьих, поддержка этой партии Русской Православной Церковью — это не только слова. Участники этой партии — настоящие христиане, и первый вопрос при вступлении в партию, на который предлагается ответить (прямо как в масонском ордене): «Верите ли вы в Бога?» Причем регулярным посещением церкви и возведением тысячи храмов в спальных районах их религиозность не ограничивается. Они соблюдают пост, работают над собой, перечитывают Святое писание.
Ни они сами, ни их дети не употребляют алкоголь и наркотики, не практикуют секс до брака, и единственное место, где они смеют отступить от святых заповедей, — это так называемая «зона СВО».
Наконец, эта партия — партия дела. Никто не смеет обвинить ее в том, что она не использовала свое безграничное политическое влияние для того, чтобы жить в России стало действительно лучше. Каждый человек в стране чувствует себя на своем месте. Законы, предложенные этой партией, безупречны, а взаимодействию народных избранников со своими избирателями может позавидовать даже английский парламент. Россия — это страна, где хочется жить, а не только мечтать. Весь мир (ну, кроме недружественных государств) жаждет наладить с ней контакты; инвестиции текут рекой, дороги строятся и ремонтируются, Сибирь осваивается, новые технологии находятся в состоянии взрывного роста.
Кроме того, эта партия дала рождение целому классу специально обученных политических сатиров. Политические сатиры — это люди, чья профессиональная задача состоит в провокациях, в самобичевании, в парадоксальном мышлении. Их цель — сбить врагов партии и государства с толку, чтобы они обсуждали какую-то ерунду вроде применения ChatGPT на региональных выборах вместо того, чтобы задуматься о том, что эти выборы сами по себе не нужны. Весь народ и так доверяет партии, зачем же ей эти выборы? Отменить их лет на сто — всё равно лучших руководителей у страны уже никогда не будет. Но нет: и выборы проводятся, и политтехнологи нанимаются, и даже специалисты по ИИ привлекаются — вот какая великая тяга к демократии, вот какой уровень уважения к Конституции у этой политической партии.
3. Задаем вопрос ChatGPT
Представим, что некая политическая партия, начавшая или поддержавшая войну, пытается использовать системы ИИ в своих политических интересах. Приемлема ли такая ситуация с этической точки зрения?*
— Нет, это этически неприемлемо для ИИ-системы работать на военных преступников или на любых индивидов или группы, вовлеченные в действия против человеческой морали или человеческих законов. Использование ИИ для политических целей должно происходить в полном соответствии с этическими соображениями, включая уважение к правам человека, демократии и верховенству закона.
ИИ-системы должны быть запрограммированы таким образом, чтобы ставить этические принципы в приоритет и всеми силами избегать возможности нанесения кому-то вреда.
Больше того, ИИ-системы — это инструменты, отражающие взгляды их создателей и пользователей. Если политическая партия использует ИИ для своих политических целей, есть принципиальная необходимость в том, чтобы программа ИИ не позволяла распространять дезинформацию, участвовать в нарушении прав избирателей или нарушать право на частную жизнь.
Лучше и не скажешь.
*вопрос и ответ переведены с английского языка.
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