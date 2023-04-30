Интеллектом не блещут

На предстоящих в сентябре 2023 года региональных выборах «Единая Россия» собирается использовать системы искусственного интеллекта. Заместитель генсовета партии Сергей Перминов пригрозил, что «ЕР» обратится как к отечественным разработкам, так и к англосаксонским изобретениям типа GPT и Midjourney. Риски, впрочем, тоже присутствуют: от использования ИИ (очевидно, врагами) возрастают возможности «демонизации и сатиризации, а также дискредитации образа партии». Для того чтобы помочь отважным пионерам нейросетевого фронта заранее подготовиться к неожиданностям, мы решили попробовать демонизировать и сатиризировать партию, не прибегая к помощи искусственного интеллекта (но пообщались с ним об этических аспектах работы на военных преступников).

Эпиграф «Мы с вами стоим на пороге того, чтобы создавать в поминутном режиме медиаматериалы, включая видеоролики, персонально ориентированные и «подогнанные» под конкретные аудитории, сдобренные «человекодобавленными» смыслами и юмором». Сергей Перминов (планирующий впустить иностранные нейросети в русскую избирательную кампанию и почему-то до сих пор не объявленный иностранным агентом…)

1. Демонизируем Представьте себе политическую партию, которая не является политической партией. Представьте себе партию, организованную как машина для управления страной, некое расширение бюрократического аппарата. Она контролирует парламент, она контролирует регионы, она вертикальна и иерархична, а вступление в нее — единственный социальный лифт в политику (если не считать силовые органы). Остальные партии — лишь ее блеклые отражения, голосующие в согласии с ее директивами. Представьте себе политическую партию, устроенную иерархично. Парламент для нее — не место для дискуссий, а если депутат голосует не так, как требует партия, то ему предстоит сложить свой мандат.

Если депутат промахивается мимо кнопки или прогуливает, то его ждет штраф, лишение зарплаты, остракизм, возможно, лишение членского билета и казнь (через уголовное дело).

Представьте себе политическую партию, чей фактический лидер — президент страны — является беспартийным. А председатель партии — один из руководителей Совбеза — пишет в телеграм-канал, что ядерное оружие — это настоящая скрепа государства и общества, и мы все должны готовиться к ядерной войне. Представьте себе политическую партию, у которой нет политической программы или идеологии, а взгляды членов партии меняются в зависимости от настроения фактического лидера — президента страны. Партию, вся публичная активность которой сводится к оправданию того, что говорит и чувствует президент, и попыткам членов партии выслужиться за счет наиболее точного угадывания / попадания в тренд настроения президента и первых лиц страны. Наконец, представьте себе политическую партию, которая за два дня до начала войны против соседнего государства единогласно утверждала, что всё это наветы врагов, а спустя год после начала войны продолжает одновременно заявлять, что «войны нет, не существует, это специальная операция», и в то же время периодически призывать к тотальным бомбардировкам и ядерному обмену. Партия, чья основная идея — отсутствие идеи; объединение людей, готовых за власть и деньги служить хоть демонам ада, потому что никакого собственного «я» у ее сторонников / членов / соучастников уже давно не осталось, а осталось только рефлекторное желание растолкать конкурентов локтями и пробраться наверх. Такая партия в некотором роде — большие сатанисты, чем некоторые. Хотя бы по той причине, что сатанисты часто играют в жертвоприношения, а их участников легко узнать по свечам, робам, пентаклям, запретным писаниям.

Адские же писания нашей партии вроде «Доктрины национальной безопасности» — на виду у всех, и почему-то вместо кроваво-красных мантий ее участники носят костюмы и галстуки.

Воистину, для того чтобы демонизировать партию «Единая Россия», потребуются услуги искусственного интеллекта. 2. Сатиризируем Эту же партию выставить смешной — задача тяжелая и почти невыполнимая. Во-первых, патриотизм членов партии — глубокий, искренний и непоколебимый. Например, требующие срочного импортозамещения члены партии сами давно отказались от всего импортного. Они ездят на машинах российского производства, едят только российские продукты, деньги хранят только в российских банках, носят одежду российского пошива, а вместо «Айфона» у них, видимо, голубиная почта, потому что «Йотафон» пока так и не вышел в массовое производство. Во-вторых, их семьи, родственники, друзья — все отдыхают либо внутри России, своей родины, которую они искренне любят, либо в крайнем случае где-то в Китае. Среди них нет ни одного гомосексуала, ни одного бисексуала, ни одного коррупционера; эта партия — хотя и пусть с легкими странностями… — по крайней мере абсолютно искренняя, последовательная и никогда не обещает того, чего не может исполнить. В-третьих, поддержка этой партии Русской Православной Церковью — это не только слова. Участники этой партии — настоящие христиане, и первый вопрос при вступлении в партию, на который предлагается ответить (прямо как в масонском ордене): «Верите ли вы в Бога?» Причем регулярным посещением церкви и возведением тысячи храмов в спальных районах их религиозность не ограничивается. Они соблюдают пост, работают над собой, перечитывают Святое писание.

Ни они сами, ни их дети не употребляют алкоголь и наркотики, не практикуют секс до брака, и единственное место, где они смеют отступить от святых заповедей, — это так называемая «зона СВО».