Польша приступила к изъятию школы при посольстве РФ. МИД России обвинил Варшаву во вторжении на территорию и пообещал ответить

Министерство иностранных дел России обвинило власти Польши во вторжении на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве «с целью ее захвата». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей», — говорится в заявлении.
Как пишет РИА Новости, утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы при посольстве России. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам учебного заведения дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию
Глава российской дипмиссии Сергей Андреев заявил, что для школы найдут другое место, «будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов».
В эфире Польского телевидения, как передает «Интерфакс», представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что власти Варшавы приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве.
По словам Ясины, выяснилось, что здание было занято российской стороной незаконно. Он отметил, что за процесс изъятия отвечает мэрия Варшавы, а МИД лишь получает информацию о его ходе.
В начале марта 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» РФ и «не используются в дипломатических целях». Речь шла о средней школе при посольстве РФ на улице Келецкая и здании на улице Собеского.
26 февраля 2022 года РИА Новости сообщило, что школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской.