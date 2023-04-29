Польша приступила к изъятию школы при посольстве РФ. МИД России обвинил Варшаву во вторжении на территорию и пообещал ответить

Министерство иностранных дел России обвинило власти Польши во вторжении на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве «с целью ее захвата». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей», — говорится в заявлении.

Как пишет РИА Новости, утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы при посольстве России. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам учебного заведения дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию

Глава российской дипмиссии Сергей Андреев заявил, что для школы найдут другое место, «будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов».