«В Москве добро и зло поменялись местами»

Известный болгарский режиссер Теодор Ушев отказался принимать награду 45-го Московского Международного кинофестиваля из-за войны в Украине, но участники ММКФ и зрители об этом не узнали — как сообщил сам режиссер в фейсбуке, его видеообращение не показали.
Церемония закрытия фестиваля прошла в кинотеатре «Россия» вечером 27 апреля.
Ушев должен был получить спец-приз ММКФ — «Серебряного Святого Георгия» — за свой фантастический фильм «Фи 1.618». Он снял антиутопию, в которой предложил вариант развития будущего — создание бессмертного человека.
Теодор Ушев — номинант на премию «Оскар», режиссер-аниматор с мировым именем («Слепая Вайша», «Физиология грусти») создал довольно смелую стим-панк антиутопию. Мир «Фи 1.618» (соединение букв и цифр обозначают так называемое Золотое сечение) состоит из покадровых цитат из знаменитых картин: «Сталкер» Тарковского и «Метрополис» Фрица Ланга, «Бразилия» Терри Гиллиама и «Город потерянных детей» Жене, «Кин Дза Дза» Георгия Данелии и «Безумный Макс» Джорджа Миллера. В фильме также можно увидеть игровые сцены, анимацию и даже промышленный дизайн. Соединяясь, они рассказывают о том, как любовь противостоит диктатуре и серости.
В Москве самого Ушева не было, но для пресс-конференции он приготовил обращение, вызвавшее в зале мертвую тишину:
«Искусство есть средство общения людей. Чернышевский сказал: "Прогресс — стремление к возведению человека в человеческий сан". Грустно, что я не в Москве пью водку с Юрием Норштейном…
Человеческое бессмертие не сможет создать искусство. Если бы талантливые люди знали, что у них впереди все время мира, они бы не написали ни одного предложения.
Бессмертие принесет пользу только диктаторам, тиранам.
Все диктатуры рождаются из стремления одного сложного человека записать свое имя на вечном камне истории. Только диктаторы хотят жить вечно. Бессмертие — путь к террору. А искусство — оно эфемерное.
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В фильме "Фи 1.618" множество отсылок к русской культуре. И признаюсь, что я абсолютный фанатик этой темы!
Ваша культура была самым мощным оружием России! Читали вашу литературу вслух, с волнением смотрели ваши фильмы. И вдруг… Все развалилось.
Я должен это сказать, потому что фильм поднимает именно тему разрушения культуры, искусства, любви, гуманизма… Их уничтожение тоталитаризмом, диктатурой».
Позже была церемония награждения, на которой жюри отдало одну из главных наград именно фильму Ушева. Официально было объявлено, что создатели картины не смогли присутствовать на церемонии, поэтому приз им передадут.
Однако режиссер никакой приз получать не собирается, о чем он заявил в еще одном видеообращении, которое не стали показывать зрителям. Приводим фрагмент и из него:
«Здравствуйте, друзья. Спасибо за это признание. Кино — самое мощное оружие. Но оно полезно только тогда, когда служит на благо […]
Сейчас в этой стране, в прекрасной Москве, добро и зло поменялись местами. Говорят, что дракон хороший. Что надо посылать своих детей на смерть. Я не могу принять эту награду в городе, где выдают приказы убивать детей, женщин и стариков. Убивать ваших братиев и моих братьев. Мы используем один алфавит. И вместо того, чтобы использовать буквы для написания таких слов, как любовь, радость, счастье… Тут отдают команды для сбрасывания бомб на людей, которые просто хотят быть свободными.
С большим сожалением приходится отказаться от получения статуэтки. Хочу оставь ее вам, здесь в Москве. Пусть господин Михалков поставил ее в свой кабинет рядом с иконой Святого Георгия, чтобы вспомнить, что это за символ. Я верю, что наступит мир, что добро победит войну над злом. Каждый должен выбрать, на чьей он стороне — добра или зла. На стороне Кощея Бессмертного или Иванушки?»
На сайте ММКФ тоже ничего не сказано про обращение режиссера и его решение не принимать награду. Там лишь представлен небольшой комментарий члена жюри, колумбийского режиссера и сценариста Сиро Герры: «Мы хотим сказать большое спасибо за оригинальность, творческий риск и поиск, который является важной частью международных кинофестивалей».
ММКФ в этом году открылся 20 апреля. В основную конкурсную программу вошли 11 фильмов, включая две картины из России. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.