«Искусство есть средство общения людей. Чернышевский сказал: "Прогресс — стремление к возведению человека в человеческий сан". Грустно, что я не в Москве пью водку с Юрием Норштейном…

Человеческое бессмертие не сможет создать искусство. Если бы талантливые люди знали, что у них впереди все время мира, они бы не написали ни одного предложения.

Бессмертие принесет пользу только диктаторам, тиранам.

Все диктатуры рождаются из стремления одного сложного человека записать свое имя на вечном камне истории. Только диктаторы хотят жить вечно. Бессмертие — путь к террору. А искусство — оно эфемерное.

Если мы соберем все книги в одном месте, будьте уверены, всегда найдется тот, кто попросит нажать красную кнопку и удалить все.

В фильме "Фи 1.618" множество отсылок к русской культуре. И признаюсь, что я абсолютный фанатик этой темы!

Ваша культура была самым мощным оружием России! Читали вашу литературу вслух, с волнением смотрели ваши фильмы. И вдруг… Все развалилось.

Я должен это сказать, потому что фильм поднимает именно тему разрушения культуры, искусства, любви, гуманизма… Их уничтожение тоталитаризмом, диктатурой».