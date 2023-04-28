Премьер-министр Молдовы заявил, что Путину запрещен въезд в страну

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил в интервью телеканалу TV8, что президенту России Владимиру Путину запрещен въезд в страну.

Речан рассказал, что в Молдове есть «черный список» граждан РФ, которые не смогут попасть в страну. При этом премьер уточнил, что некоторые должностные лица узнают о том, что они включены в него, только при попытке въезда в Молдову.

«В какой-то момент мы сделаем публичный список, на данный момент достаточно того механизма, который работает сегодня. Не знаю, нужно ли тратить ресурсы государства на составление публичного списка», — сказал Речан.

Он добавил, что «никто, из тех, кто не должен был въехать в страну, не въехал».

«Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты», — сказал Речан.