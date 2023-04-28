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Освободившийся из колонии фигурант дела «Сети» Юлиан Бояршинов уехал из России

Фигурант дела «Сети»* Юлиан Бояршинов уехал из России, сообщил «Новой-Европа» его отец Николай Бояршинов. Он вышел из карельской колонии № 7 в Сегеже 21 апреля.

Сейчас Юлиан с его женой, журналисткой Яной Сахиповой, находятся в Барселоне. Пара покинула страну из соображений безопасности: правозащитный центр «Мемориал» признал Юлиана Бояршинова, как и других фигурантов дела «Сети», политзаключенным.

Кроме того, после выхода из колонии Бояршинов находился под административным надзором в течение следующих восьми лет. Дважды в месяц ему нужно было бы отмечаться в надзорных органах, а с 22 часов вечера до 6 часов утра не выходить из дома.

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Дело «Сети»* ФСБ возбудила в 2017 году. Первых фигурантов задержали и арестовали в Пензе в октябре по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205 УК).

В январе 2018 года по этому же делу в Санкт-Петербурге задержали еще несколько человек. Среди них был Юлиан Бояршинов. Фигуранты «питерского дела» — в частности, Виктор Филинков — первыми заявили о пытках ФСБ. Спустя неделю об этом же заявили подозреваемые из Пензы и отказались от признательных показаний. В феврале 2020 года суд приговорил их к срокам от шести до 18 лет.

Юлиан Бояршинов о пытках не говорил, но упоминал о давлении и угрозах. Летом 2020 года суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Он признал вину в участии сообщества. В апреле 2021 года суд на три месяца сократил Бояршинову срок.

* в 2019 году сообщество «Сеть» внесено в перечень террористических и экстремистских на территории РФ

Екатерина Малышева, специально для «Новой газеты Европа»

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