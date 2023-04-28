Оккупационные власти: в Донецке ракета попала в маршрутку, в результате погибли 9 человек

В Донецке семь человек погибли в результате попадания ракеты в маршрутное такси. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.

Обновлено в 19:00 мск Количество погибших в результате обстрела Донецка увеличилось до девяти человек, пишет Кулемзин. Среди них — шесть женщин, двое мужчин и одна девочка восьми лет. Ранения разной степени тяжести получили 16 человек, утверждает «мэр» города.

По информации «губернатора» «ДНР» Дениса Пушилина, один из погибших — ребенок. Кроме того, назначенный Россией глава региона утверждает, что под обстрел также попали больница, парк и жилые дома. В травматологии находятся более десяти пострадавших, пишет Пушилин.

Readovka и ТАСС также сообщают со ссылкой на источники, что под обстрел попал травматологический центр, в результате чего был поврежден единственный в городе аппарат МРТ. Кроме того, сообщается о прилетах по стадиону «Олимпийский». В сетях публикуют фотографии с воронкой на поле.