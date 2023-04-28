Оккупационные власти: в Донецке ракета попала в маршрутку, в результате погибли 9 человек

В Донецке семь человек погибли в результате попадания ракеты в маршрутное такси. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.
Количество погибших в результате обстрела Донецка увеличилось до девяти человек, пишет Кулемзин. Среди них — шесть женщин, двое мужчин и одна девочка восьми лет. Ранения разной степени тяжести получили 16 человек, утверждает «мэр» города.
По информации «губернатора» «ДНР» Дениса Пушилина, один из погибших — ребенок.
Кроме того, назначенный Россией глава региона утверждает, что под обстрел также попали больница, парк и жилые дома. В травматологии находятся более десяти пострадавших, пишет Пушилин.
Readovka и ТАСС также сообщают со ссылкой на источники, что под обстрел попал травматологический центр, в результате чего был поврежден единственный в городе аппарат МРТ.
Кроме того, сообщается о прилетах по стадиону «Олимпийский». В сетях публикуют фотографии с воронкой на поле.
Украинская сторона пока официально не комментировала обстрел. При этом журналист Андрей Цаплиенко обвинил в произошедшем российскую сторону.
«Российская мразь обстреляла центр Донецка, чтобы отвлечь внимание от убийства 18 гражданских во время ракетной атаки по Умани и Днепру и обвинить ВСУ в собственных преступлениях», — написал он.
Ранее сегодня под обстрел со стороны России попали жилой девятиэтажный дом и складские помещения в Умани, а также частный дом в Днепре. По последним данным, в результате удара по Умани погибли 17 человек, трое из которых — дети. В Днепре погибли двухлетняя девочка и ее мать.