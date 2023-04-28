Местные власти: в результате обстрела Херсонской области ВС РФ погибла 57-летняя женщина

В результате обстрела российской армией поселка Белозерка в Херсонской области погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

«Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары», — говорится в сообщении.

По данным администрации, тело 57-летней женщины обнаружили под завалами ее дома после ликвидации пожара.

Еще трое человек получили ранения. Двум людям помощь оказали на месте. Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.