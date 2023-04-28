Местные власти: в результате обстрела Херсонской области ВС РФ погибла 57-летняя женщина

В результате обстрела российской армией поселка Белозерка в Херсонской области погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
«Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары», — говорится в сообщении.
По данным администрации, тело 57-летней женщины обнаружили под завалами ее дома после ликвидации пожара.
Еще трое человек получили ранения. Двум людям помощь оказали на месте. Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.
В городе Умань Черкасской области 22 человека погибли в результате ракетного удара российской армии по жилому многоэтажному дому. В ГСЧС Украины сообщили, что среди них — трое детей. В регионе объявили трехдневный траур.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак также сообщил о разрушении частного дома в Днепре в результате ночной ракетной атаки. Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.
В МВД Украины заявили, что обломок ракеты попал в многоэтажку в Киевской области, в результате чего травмы получили два человека, включая ребенка 13 лет.