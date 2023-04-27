logo
НовостиПолитика

РБК: замглавы Минобороны по тылу Михаила Мизинцева отправили в отставку. Он пробыл на этой должности меньше года

Заместитель главы Минобороны по тылу Михаил Мизинцев покинул свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Причины перестановок не уточняются. Неизвестно также, кто займет его должность.

В Кремле отказались комментировать ситуацию. «Не могу ничего по этому поводу сказать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее об отставке Мизинцева сообщали пророссийские телеграм-каналы и «военкоры».

По их данным, его должность займет заместитель руководителя Росгвардии Алексей Кузьменков.

Читайте также

Это обмен, чтобы набрать «классы»

Зачем глава украинской военной разведки Кирилл Буданов разгласил планы секретной операции по возможному возврату всех пленных?

Мизинцев стал замминистра обороны по тылу в сентябре прошлого года, сменив на этом посту генерала Дмитрия Булгакова.

До этого назначения Мизинцев руководил Национальным центром управления обороной РФ. По версии украинских военных, он также командовал штурмом Мариуполя. В иностранной прессе за ним закрепилось прозвище «мясник Мариуполя». В начале июня прошлого года Мизинцев попал под санкции Евросоюза.

Минобороны Украины также публиковало аудиозапись, где он оскорбляет своих подчиненных, угрожает «втолкнуть туда разбитую бутылку пива» и свалить это на «бомжей».

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya