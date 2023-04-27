РБК: замглавы Минобороны по тылу Михаила Мизинцева отправили в отставку. Он пробыл на этой должности меньше года

Заместитель главы Минобороны по тылу Михаил Мизинцев покинул свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Причины перестановок не уточняются. Неизвестно также, кто займет его должность.

В Кремле отказались комментировать ситуацию. «Не могу ничего по этому поводу сказать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее об отставке Мизинцева сообщали пророссийские телеграм-каналы и «военкоры».

По их данным, его должность займет заместитель руководителя Росгвардии Алексей Кузьменков.