В Китае приняли обновленную версию закона о борьбе со шпионажем

Всекитайское собрание народных представителей впервые с 2014 года одобрило новую версию закона о борьбе со шпионажем. Об этом сообщает Reuters.

Она вступит в силу с 1 июля. Согласно новым положениям закона, будет расширено определение шпионажа, которое теперь будет включать кибератаки на государственные органы или критически важную информационную инфраструктуру.

Помимо этого, все «документы, данные, материалы и предметы, связанные с национальной безопасностью и интересами» будут находиться под той же защитой, что и гостайна. При этом в законе отсутствуют четкие определения нацбезопасности и интересов, отмечают аналитики издания.

Государственные органы, расследующие дела о шпионаже, смогут получать доступ к персональным данным подозреваемым, их оборудованию, информации о личной собственности, а также запрещать им пересечение границы.

По мнению экспертов Reuters, подобные законодательные изменения связаны с ужесточением политического режима в КНР на фоне растущей международной напряженности между Китаем и США.