Globsec: Украина является самой большой заминированной территорией в мире

После полномасштабного вторжения России Украина стала самой большой заминированной территорией в мире, опередив Афганистан и Сирию. Об этом сообщает аналитический центр Globsec.

В докладе организации говорится, что наиболее заминированными территориями являются освобожденные из-под оккупации Харьковская и Херсонская области, поскольку «российские войска присутствовали там в течение более длительного периода времени».

Около 30% территории Украины или 174 тысяч квадратных километров подверглись интенсивным боевым действиям. Под российской оккупацией остается около 18% территории страны. По расчетам Globsec, в настоящий момент существует около 500 различных команд по разминированию, в которых участвуют до пяти тысяч специалистов.