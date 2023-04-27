Gallup: большая часть мирового населения не одобряет руководство России

Большая часть мирового населения не одобряет политическое руководство России, следует из данных американской статистической компании Gallup.
Скриншот: Gallup
Опрос был проведен среди жителей 137 стран. Согласно нему, уровень неодобрения российских властей вырос в мире на 19% за 2022 год — с 38% до 57%. Это рекордный показатель за все время составления таких рейтингов, то есть с 2007 года.
Кроме того, уровень одобрения упал с 33% до 21% респондентов.
Наиболее высокие показатели недовольства продемонстрировали жители западных стран. Так, 93% американцев и 91% канадцев негативно высказались о руководстве России. Уровень недовольства также превысил барьер в 90% в десяти европейских государствах — в том числе Польше (95%) и Украине (96%).
Скриншот: Gallup
Сильнее всего уровень неодобрения российских властей вырос в Литве — за год он поднялся с 44% до 91%. Кроме того, большой скачок недовольства показали результаты опросов в Тайване (с 26% до 72%) и Румынии (с 37% до 79%).
Исследователи также отмечают, что уровень поддержки российских властей сильно упал в Казахстане — стране, которая является ключевым союзником Кремля. Если в 2021 году 55% казахстанцев положительно оценивали политику российских властей, то в 2022 году этот показатель был равен всего 29%.
«Вопреки некоторым мнениям, США и их союзники — не единственные, кого волнует вторжение России в Украину в 2022 году. Опросы Gallup в 137 странах показывают, что имидж России пострадал во всем мире с тех пор, как она начала войну на Украине. Впервые за всю историю отслеживания рейтингов мировых лидеров Gallup большинство населения мира не одобряет лидерство России», — говорится в пресс-релизе организации.