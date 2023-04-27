Gallup: большая часть мирового населения не одобряет руководство России

Опрос был проведен среди жителей 137 стран. Согласно нему, уровень неодобрения российских властей вырос в мире на 19% за 2022 год — с 38% до 57%. Это рекордный показатель за все время составления таких рейтингов, то есть с 2007 года.

Кроме того, уровень одобрения упал с 33% до 21% респондентов.

Наиболее высокие показатели недовольства продемонстрировали жители западных стран. Так, 93% американцев и 91% канадцев негативно высказались о руководстве России. Уровень недовольства также превысил барьер в 90% в десяти европейских государствах — в том числе Польше (95%) и Украине (96%).