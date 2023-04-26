Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

обновлено в 18:15 мск

Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

По его словам, отдельное внимание было уделено путем возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Также в ходе с беседы с колленого он обсудил пути укрепления украинско-китайского партнерства.

«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский.



