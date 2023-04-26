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Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Стороны договорились, что Китай отправит в Украину спецпредставителя

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил сам Зеленский в твиттере.

Это был первый разговор китайского и украинского лидеров с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Я верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — написал президент Украины.

обновлено в 18:15 мск

Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

По его словам, отдельное внимание было уделено путем возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Также в ходе с беседы с колленого он обсудил пути укрепления украинско-китайского партнерства.

«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский.


Также о факте разговора рассказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В разговоре с Зеленским Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине путем переговоров.

Китай также отправит в Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации, им стал экс-посол КНР в России Ли Хуэй, добавил глава КНР.

После разговора с Си Цзиньпином Зеленский впервые за два года назначил посла в Пекине. Им стал Павел Рябикин, работавший до марта министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. С февраля 2021 года после смерти предыдущего посла Украины в КНР страну представлял временный поверенный в делах.

Ранее Зеленский приглашал Си Цзиньпина в Украину, сообщало Associated Press. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал президент Украины в интервью AP.

По словам Зеленского, на тот момент он «не получал от китайской стороны предложений встретиться, хотя украинская сторона через дипломатические каналы давала прямые сигналы».

21 марта в Москве прошли официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам встречи был подписан пакет из 14 документов, включая заявление о планах экономического сотрудничества до 2030 года и заявление о планах углубления партнерства.

Си Цзиньпин также заявил, что по вопросу украинского «кризиса» Китай продолжает руководствоваться целями и принципами Устава ООН, придерживаться объективной и беспристрастной позиции, активно содействовать примирению и восстановлению переговоров.

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