ВМС Украины: Россия вновь приостановила действие гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки
Россия вновь приостановила действие гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки. Об этом сообщается в социальных сетях Военно-морских сил Украины.
По их данным, в результате действий российской стороны сегодня четыре судна пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный.
«Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства», — говорится в заявлении ВМС.
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Накануне Минобороны РФ заявило, что 23 марта и 24 апреля ВСУ атаковали аннексированный Крым из района гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что это ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая. Вскоре аналогичное заявление сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.