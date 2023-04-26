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ВМС Украины: Россия вновь приостановила действие гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки

Россия вновь приостановила действие гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки. Об этом сообщается в социальных сетях Военно-морских сил Украины.

По их данным, в результате действий российской стороны сегодня четыре судна пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный.

«Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства», — говорится в заявлении ВМС.

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Накануне Минобороны РФ заявило, что 23 марта и 24 апреля ВСУ атаковали аннексированный Крым из района гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что это ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая. Вскоре аналогичное заявление сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

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