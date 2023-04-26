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В Палату представителей США внесли резолюцию с позицией по условиям победы Украины в войне

Члены Палаты представителей США представили двухпартийный проект резолюции с позицией по условиям победы Украины в условиях полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил конгрессмен от штата Южная Каролина и председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.

Наряду с Уилсоном резолюцию презентовали сопредседатель комиссии Стив Коэн и сопредседатель Украинского кокуса Украинского кокуса в нижней палате Конгресса США Марси Каптур.

Как сообщает Yahoo News, резолюция «подтверждает, что политика США направлена на то, чтобы Украина одержала победу над вторжением и была восстановлена в своих международно признанных границах 1991 года». Также она предполагает вступление Украины в НАТО, выплату Россией репараций и суд над представителями Кремля за военные преступления.

Проект требует рассмотрения в Комитете по иностранным делам Палаты представителей до голосования в полном составе.

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии Yahoo News назвал резолюцию «блестящей». «Возможно, самой важной чертой западной цивилизационной культуры является способность анализировать прошлый опыт и признавать ошибки», — сказал он.

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Хельсинкская комиссия в Конгрессе США была создана в 1976 году. Ее задача — помочь Советскому Союзу соблюдать свои международные соглашения. После распада СССР комиссия сосредоточила свое внимание на действиях России.

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