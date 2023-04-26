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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности незарегистрированных иностранных НПО

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности незарегистрированных иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев.

По его информации, законопроект уже поддержан депутатами всех фракций комитета, однако в базе Госдумы его текст еще не появился.

Как заявил Пискарев, за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о которой отсутствуют в реестре Минюста, предлагается установить штрафы до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для должностных лиц, до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

В случае организации деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе лиц, подвергшихся ранее административной ответственности, предлагается установить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Также Пискарев заявил, что в Госдуму внесены поправки в закон об «иностранных агентах». После их принятия «иноагентам» будет запрещено получать государственную имущественную помощь, а Минюсту будут переданы права не только по контролю за деятельностью «иноагентов», но и за соблюдением законодательства об «иноагентах» в целом. Помимо этого будут установлены штрафы за за невыполнение в установленный срок предписания Минюста об устранении нарушений законодательства.

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Ранее Пискарев сообщил о внесении в Госудуму законопроекта о пожизненном наказании за госизмену. На данный момент он одобрен обеими палатами Парламента. Он также был одним из авторов законопроекта об ответственности за сотрудничество с международными организациями, в которых не участвует Россия. По нему, в частности, можно осудить за помощь в деятельности Междунадного уголовного суда, ранее выдавшего ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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