В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности незарегистрированных иностранных НПО

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности незарегистрированных иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев.

По его информации, законопроект уже поддержан депутатами всех фракций комитета, однако в базе Госдумы его текст еще не появился.

Как заявил Пискарев, за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о которой отсутствуют в реестре Минюста, предлагается установить штрафы до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для должностных лиц, до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

В случае организации деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе лиц, подвергшихся ранее административной ответственности, предлагается установить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Также Пискарев заявил, что в Госдуму внесены поправки в закон об «иностранных агентах». После их принятия «иноагентам» будет запрещено получать государственную имущественную помощь, а Минюсту будут переданы права не только по контролю за деятельностью «иноагентов», но и за соблюдением законодательства об «иноагентах» в целом. Помимо этого будут установлены штрафы за за невыполнение в установленный срок предписания Минюста об устранении нарушений законодательства.