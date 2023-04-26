logo
НовостиОбщество

Суд в Петербурге признал незаконным отказ в проведении митинга против электронных повесток в Мурино

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ в проведении митинга «Яблока» против электронных повесток. Об этом пресс-служба «Яблока» сообщила «Новой газете Европа».

Фото: пресс-служба «Яблока»

Фото: пресс-служба «Яблока»

В ответ на иск Бориса Вишневского судья постановила признать незаконным решение администрации Мурино. Она обязала администрацию заново рассмотреть вопрос о «месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия».

Петербургское «Яблоко» ранее подало заявку на митинг против закона об электронных повестках. Сначала была подала электронная, а затем и бумажная заявки.

«Заявка подана в администрацию города Мурино, митинг численностью до 200 человек планируется провести, в случае его согласования, в воскресенье, 23 апреля на бульваре Менделеева», — писала пресс-служба партии.

Власти дважды отказали в проведении митинга.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya