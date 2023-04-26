Минобороны Украины: российская армия задействовала в войне почти 370 тысяч человек

Российская армия использует 369 тысяч человек личного состава и около 5,9 тысячи единиц тяжелого вооружения в ходе войны с Украиной. Такие данные приводит Military Media Center (MMC) — платформа, действующая при Министерстве обороны Украины.

По данным ММС, российская армия использует 48 бригад и 122 полка во вторжении в Украину.

Аналитики из ММС считают, что планом Кремля в этой войне остается силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. «Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона — Авдеевку и Марьинку», — отмечается в сообщении.

Наступление российской армии с белорусского направления, по мнению экспертов, выглядит маловероятным в ближайшее время.