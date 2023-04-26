По ее словам, они вместе с Панахи улетели в путешествие на несколько дней.

Известный иранский режиссер Джафар Панахи смог выехать из страны впервые за 14 лет. Об этом сообщила его супруга Тахере Саиди в своем инстаграме.

Панахи осудили на шесть лет в 2010 году. Он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. В июле этого года суд объявил, что режиссер все же должен отбыть заключение — это произошло после того, как постановщик высказался против арестов кинематографистов в Иране.

В начале февраля режиссер временно вышел на свободу из тюрьмы после полугода заключения, хотя освободить его должны были еще в октябре прошлого года. За несколько дней до этого он объявил голодовку против «незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности».

Панахи является одним из самых известных режиссеров Ирана и представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его фильмы были лауреатами многих международных кинонаград, в том числе «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля (за фильм «Белый шар» в 1995 году), «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно (за фильм «Зеркало» в 1997 году), «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (за «Круг» в 2000 год), «Серебряного медведя» Берлинале (за «Офсайд» в 2006 году).