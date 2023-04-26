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Известный иранский режиссер Джафар Панахи смог выехать из страны впервые за 14 лет

Известный иранский режиссер Джафар Панахи смог выехать из страны впервые за 14 лет. Об этом сообщила его супруга Тахере Саиди в своем инстаграме.

По ее словам, они вместе с Панахи улетели в путешествие на несколько дней.

Панахи осудили на шесть лет в 2010 году. Он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. В июле этого года суд объявил, что режиссер все же должен отбыть заключение — это произошло после того, как постановщик высказался против арестов кинематографистов в Иране.

В начале февраля режиссер временно вышел на свободу из тюрьмы после полугода заключения, хотя освободить его должны были еще в октябре прошлого года. За несколько дней до этого он объявил голодовку против «незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности».

Панахи является одним из самых известных режиссеров Ирана и представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его фильмы были лауреатами многих международных кинонаград, в том числе «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля (за фильм «Белый шар» в 1995 году), «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно (за фильм «Зеркало» в 1997 году), «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (за «Круг» в 2000 год), «Серебряного медведя» Берлинале (за «Офсайд» в 2006 году).

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