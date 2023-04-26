Гособвинение затребовало 12 лет колонии для экс-главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. Об этом сообщает «Сирена».

Суд проходит в закрытом режиме. Чанышевой вменяют в вину призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК), деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК), создание организации, нарушающей права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

«Неважно, сколько ей суд даст — пять лет, 10, 15, 20 — важно, сколько будет дьявол жить», — заявил адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко изданию SOTA.

В конце марта стало известно, что бывший оператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский дал против нее показания.