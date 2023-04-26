Google Maps обновил спутниковые снимки Мариуполя. На них обнаружили новые массовые захоронения

В сервисе Google Maps обновили спутниковые снимки Мариуполя и Киевской области на датированные апрелем 2022 года. На это обратили внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и украинское издание «Бабель».
«Мы подробно проработали карту всех кладбищ и нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище. Сектора по размеру визуально больше, чем братские могилы в с. Виноградное или с. Мангуш», — написал Андрющенко.
По его словам, на данный момент неизвестно, кого там могли похоронить и в какой период. Советник мэра Мариуполя напомнил, что Новотроицкое кладбище было закрыто приблизительно до середины июля 2022 года и находилось под контролем российских оккупационных «властей».
Пользователи твиттера начали делиться в своих аккаунтах новыми снимками Мариуполя. Так, освобожденный из российского плена осенью бывший пресс-офицер «Азова» Дмитрий «Орест» Козацкий показал фото из Google Maps, на котором виден «его догорающий дом».
Также на снимках можно увидеть разрушенный 16 марта 2022 года Драматический театр в Мариуполе. Согласно расследованию Associated Press, в результате российского обстрела театра погибли около 600 человек.