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Администрация президента ЮАР: страна не будет выходить из Международного уголовного суда

Администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны Сирила Рамафосы о планах по выходу из Международного уголовного суда (МУС).

В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Решение партии "Африканский национальный конгресс" о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который приглашен Путин. В 2016 году ЮАР пыталась выйти из МУС после того, как тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите лидеров Африканского союза. ЮАР не стал арестовывать его, несмотря на ордер МУС.

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