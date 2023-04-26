Администрация президента ЮАР: страна не будет выходить из Международного уголовного суда

Администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны Сирила Рамафосы о планах по выходу из Международного уголовного суда (МУС).

В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Решение партии "Африканский национальный конгресс" о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.