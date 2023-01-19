Иран не признал аннексию Крыма и четырех восточных регионов Украины

Иран не признает аннексию Крыма и четырех восточных регионов Украины, несмотря на «отличные отношения с Москвой», заявил в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма <…>, Луганской и Донецкой областей от Украины <…>. Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: конфликт на Украине — это не решение и мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», — сказал Абдоллахиан (цитата по РИА Новости).

Накануне с аналогичным высказыванием выступил другой традиционный «союзник» Москвы — президент Сербии Александр Вучич. Он сказал, что, несмотря на «традиционно хорошие» отношения Белграда и Москвы, Сербия не поддерживает каждое отдельное решение Кремля или даже большинство из них.