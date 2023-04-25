Военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК) и незаконном доступе к гостайне (ч. 2 ст. 283.1 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Трачука также лишили воинского звания.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф «секретно». Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В 2022 году гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону дважды судил Трачука за грубые дисциплинарные проступки, отмечает ТАСС.