В Томской области 65-летняя правозащитница попросила приговорить ее к реальному сроку по делу о «фейках». Она не в состоянии оплатить штраф

В городе Северске Томской области 65-летняя правозащитница Марина Новикова попросила суд приговорить ее к реальному сроку по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК), так как она не в состоянии оплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «Сибирь.Реалии».

Прокуратура потребовала приговорить Новикову к трем годам колонии в ходе прений в Северском городском суде. Во время последнего слова женщина попросила суд назначить ей реальный срок, а не штраф, потому что у нее нет возможности взять рассрочку на его выплату.

«Я прошу суд только об одном — о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, [700 тысяч рублей] и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде», — сказала обвиняемая.

По версии обвинения, Новикова «распространяла недостоверные сведения» об обстрелах украинских городов в телеграм-канале «Правда города Северска» на 170 подписчиков. В частности, там были посты о попытке захвата Энергодара.