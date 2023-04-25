«Тайга.инфо» обнаружила захоронение с символикой ЧВК «Вагнер» и российскими флагами в Новосибирске

Редакция «Тайга.инфо» обнаружила массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнер» и российскими флагами в Новосибирске. Об этом сообщает само издание.

По данным журналистов, более 200 могил находятся на Гусинобродском кладбище. Об этом редакции рассказали читатели. «Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го). На большинстве из них установлены венки, с которыми в СМИ ассоциируют ЧВК «Вагнер». На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага», — говорится в публикации. Как сообщает «Тайга.инфо», многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих на войне в Украине.

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