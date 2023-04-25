«Тайга.инфо» обнаружила захоронение с символикой ЧВК «Вагнер» и российскими флагами в Новосибирске

Редакция «Тайга.инфо» обнаружила массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнер» и российскими флагами в Новосибирске. Об этом сообщает само издание.
По данным журналистов, более 200 могил находятся на Гусинобродском кладбище. Об этом редакции рассказали читатели.
«Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го). На большинстве из них установлены венки, с которыми в СМИ ассоциируют ЧВК «Вагнер». На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага», — говорится в публикации.
Как сообщает «Тайга.инфо», многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих на войне в Украине.
На прошлой неделе «Люди Байкала» обнаружили под Иркутском неизвестное ранее место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер». Оба находятся на Александровском кладбище в 11 километрах от Иркутска. Первое — «Аллея героев» из 13 могил около центрального входа. Минимум десять из них жили в Иркутской области. Откуда родом еще трое, журналистам выяснить не удалось.
Второе — ранее неизвестное — 53 могилы наемников ЧВК «Вагнер» в дальнем углу кладбища. Как минимум, пять из них есть в списке «Людей Байкала», их некрологи были опубликованы в соцсетях или районных газетах. О смерти остальных не сообщалось.
Ранее Русская служба «Би-би-си» обнаружила, что в России и на оккупированных РФ территориях Украины существуют семь кладбищ для бойцов ЧВК «Вагнер», на которых захоронено не менее 995 человек.