Что произошло за ночь 25 апреля. Коротко

Война России против Украины идет один год и 60 дней. Американская газета The Wall Street Journal выяснила, что за последние полгода Иран отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.
Евросоюз введет 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, сейчас список ограничений находятся на этапе обсуждений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя», — сказал глава польского МИД.
В Екатеринбурге задержали мужчину, который довел до слез мальчика в шапке с буквой Z. «Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска <...>. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН. Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, один член экипажа погибна месте. По данным экстренных служб, крушение произошло вне жилых массивов.
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В Судане в ходе вооруженного конфликта погиб сотрудник египетского посольства. «Министерство иностранных дел и его сотрудники глубоко скорбят в связи с гибелью при исполнении долга помощника атташе по административным вопросам посольства Арабской Республики Египет в Хартуме Мухаммеда аль-Гарауи», — говорится в заявлении египетского МИД.