ФСБ: арестованные по делу о диверсии на ж/д путях подожгли электровоз по поручению из телеграм‑канала «Вписки‑Москва»

Арестованные по делу о диверсии на на железной дороге в депо Орехово-Зуево (п.«б» ч. 2 ст. 281 УК) граждане Беларуси Артем Бресский и Кирилл Басько получили задание «уничтожить любой железнодорожный объект» в телеграм-канале «Вписки-Москвы». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на заявление следователя ФСБ в суде.

По данным ФСБ, двоих юношей 2003 и 2004 годов рождения задержали 28 декабря 2022 года, а 29 декабря отправили в СИЗО по обвинению в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

«Молодые люди по заданию из телеграм-канала 22 декабря 2022 на территории депо Орехово подожгли кабину машиниста электровоза. Происходящее они сняли за видео и отправили пользователю телеграма с именем Юрий», — приводит «Медиазона» версию следствия.

Адвокат по назначению Андрей Бухтеев сказал, что обвиняемые приехали в Москву на заработки. После увольнения с работы, они нашли в телеграме предложение поджечь локомотив за деньги. За поджог арестованные получили 65 тысяч рублей.

После этого Басько и Бресский решили заработать еще, купили бензин и оставили его в хостеле. Бензин нашли сотрудники хостела и вызвали полицию. Басько и Бресский не отрицают поджог, но отмечают, что не считали это диверсией.