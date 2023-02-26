Мобилизованные из Иркутской области обратились к Путину. Они заявили, что командиры «ДНР» стреляют по ним из автоматов

Мобилизованные из Иркутской области полка 1439 записали новое видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они заявили, что командиры «ДНР» стреляют по ним из автоматов за отказ идти в штурмовые подразделения.

Видео опубликовали «Люди Байкала».

Мужчины на видео говорят, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде «ДНР», где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют «на убой».

«Командиры из ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным, так как [солдаты] отказываются идти в штурмовые подразделения […] Командованию безразличны наши жизни. Командование не присутствует на передовой и не знает реальной обстановки на фронте, из-за чего наше подразделение каждый день несет большие потери. Командование уже шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными […] Просим помощи. Обращаться больше некуда», — заявили мобилизованные.

Они отметили, что ранее мобилизованные из второго батальона полка 1439 уже записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, этот батальон практически уничтожен.