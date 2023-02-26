Jutarnji list: Хорватия начала готовить к передаче Украине 14 вертолетов Ми-8. Это займет 10 дней

Министерство обороны Хорватии вывело из состава собственных Вооруженных сил и начало готовить к передаче Украине 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т. Об этом сообщает хорватская газета Jutarnji list со ссылкой на собственные источники.

Вертолеты будут готовы к транспортировке через 10 дней. По информации газеты, в настоящее время часть машин находятся в авиационно-техническом центре в городе Велика Горица, часть — в военной части аэропорта Плесо в Загребе и в аэропорту города Лучко.

Собеседники Jutarnji list рассказали, что семь вертолетов частично разберут и отправят наземным путем, другие семь полетят в Польшу, а затем — в Украину.

«Правительство Хорватии классифицировало всю информацию о военной помощи Украине как конфиденциальную, и получить официальное подтверждение этой информации невозможно», — пишет газета.

Журналисты отмечают, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ноябре 2022 подтвердил пожертвование 14 транспортных вертолетов, но без подробностей. Два месяца назад президент страны Зоран Миланович «был очень возмущен тем, что вертолеты отправляют безвозмездно», и сказал, что в минобороны ему не объяснили, как машины будут заменены. Два дня назад, когда Милановича спросили, когда вертолеты прибудут в Украину, он ответил: «Понятия не имею».

В последний месяц видна большая дипломатическая активность министра обороны Хорватии Марио Баножича в отношении Украины, сообщает газета. Он дважды присутствовал на заседаниях Контактной группы по обороне Украины, а в Загребе общался с министром обороны Польши. Вопрос о передаче вертолетов должен был более подробно обсуждаться на этих встречах, пишет Jutarnji list.

После передачи вертолетов Киеву в распоряжении ВВС Хорватии останется десять транспортных вертолетов Ми-171Ш и четыре вертолета Black Hawk.