Jutarnji list: Хорватия начала готовить к передаче Украине 14 вертолетов Ми-8. Это займет 10 дней

Министерство обороны Хорватии вывело из состава собственных Вооруженных сил и начало готовить к передаче Украине 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т. Об этом сообщает хорватская газета Jutarnji list со ссылкой на собственные источники.
Вертолеты будут готовы к транспортировке через 10 дней. По информации газеты, в настоящее время часть машин находятся в авиационно-техническом центре в городе Велика Горица, часть — в военной части аэропорта Плесо в Загребе и в аэропорту города Лучко.
Собеседники Jutarnji list рассказали, что семь вертолетов частично разберут и отправят наземным путем, другие семь полетят в Польшу, а затем — в Украину.
«Правительство Хорватии классифицировало всю информацию о военной помощи Украине как конфиденциальную, и получить официальное подтверждение этой информации невозможно», — пишет газета.
Журналисты отмечают, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ноябре 2022 подтвердил пожертвование 14 транспортных вертолетов, но без подробностей. Два месяца назад президент страны Зоран Миланович «был очень возмущен тем, что вертолеты отправляют безвозмездно», и сказал, что в минобороны ему не объяснили, как машины будут заменены. Два дня назад, когда Милановича спросили, когда вертолеты прибудут в Украину, он ответил: «Понятия не имею».
В последний месяц видна большая дипломатическая активность министра обороны Хорватии Марио Баножича в отношении Украины, сообщает газета. Он дважды присутствовал на заседаниях Контактной группы по обороне Украины, а в Загребе общался с министром обороны Польши. Вопрос о передаче вертолетов должен был более подробно обсуждаться на этих встречах, пишет Jutarnji list.
После передачи вертолетов Киеву в распоряжении ВВС Хорватии останется десять транспортных вертолетов Ми-171Ш и четыре вертолета Black Hawk.
Ми-8 — советский многоцелевой вертолет. Он широко используется более чем в 50 странах для выполнения гражданских и военных задач. Ми-8МТ — его модифицированная версия, в которой установлены более мощные двигатели и внесены другие изменения, существенно повышающие летно-эксплуатационные характеристики.
По данным украинского агентства Defense Express, опубликованным в 2021 году, ВВС Украины располагают 15 вертолетами Ми-8, украинская армия — 54 вертолетами Ми-8 и 34 вертолетами Ми-24, не считая учебно-тренировочных машин.