logo
НовостиОбщество

В Сахалинской области нашли останки 26 краснокнижных северных оленей

В Охинском районе Сахалинской области обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, внесенного в Красную книгу. Об этом сообщает областное Агентство лесного и охотничьего хозяйства.

Останки животных в верховьях реки Дуна обнаружили 24 февраля местные жители.

«Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области. В регионе их насчитывается около двух тысяч особей», — уточнил РИА Новости представитель Агентство лесного и охотничьего хозяйства.

После публикации роликов в СМИ региональное управление следственного комитета сообщило о проверке. Вскоре Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте (ч. 2 статьи 258 УК), а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Читайте также

Откройте, инквизиция!

Портрет отряда московской полиции, готового к борьбе с демоническими сверхъестественными силами

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon