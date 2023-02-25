В Сахалинской области нашли останки 26 краснокнижных северных оленей

В Охинском районе Сахалинской области обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, внесенного в Красную книгу. Об этом сообщает областное Агентство лесного и охотничьего хозяйства.

Останки животных в верховьях реки Дуна обнаружили 24 февраля местные жители.

«Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области. В регионе их насчитывается около двух тысяч особей», — уточнил РИА Новости представитель Агентство лесного и охотничьего хозяйства.