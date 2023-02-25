В результате обстрела Херсона российской армией за последние сутки пострадали три человека

В результате артиллерийского обстрела Херсона за последние сутки пострадали три человека. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным военной администрации Херсонской области, к началу дня войска РФ обстреляли Херсон девять раз. Под удары попали жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение, заявили местные власти. В результате первых обстрелов пострадал один человек.

Также из-за сегодняшних обстрелов были ранены двое работников областной аварийно-спасательной службы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь, уточнили местные власти.