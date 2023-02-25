В Литве собрали €14 млн на радары для ВСУ

В Литве собрали 14 миллионов евро на многофункциональные тактические радары для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил литовский телеведущий Андрюс Тапинас в твиттере.

По его словам, такая сумма средств была собрана за четыре недели. Сбор был завершен по итогам трехчасового телевизионного марафона.

«Задача радаров — контролировать воздушное пространство вокруг объектов, имеющих стратегическое значение для Украины, таких как электростанции, водонапорные башни и т.д., которые помогают обеспечить максимально нормальную жизнь украинцев во время войны», — говорится на сайте кампании.

Литовские спортсмены — спортивный стрелок и золотая медалистка Олимпийских игр Дайна Гудзинявичюте, а также легкоатлет и обладатель золотой медали Паралимпийских игр Миндаугас Билюс — пожертвовали свои медали на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для украинцев.

В сборе также приняла участие литовская IT-компания Tesonet, которая удваивала каждый банковский перевод и перевод на PayPal.

Фандрайзинговую кампанию Radarom организовала литовская телерадиокомпания LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и Stiprūs kartu к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.