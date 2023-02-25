Сотрудник посольства РФ в Рио-де-Жанейро напал на участницу акции против войны в Украине

Сотрудник российского посольства в Рио-де-Жанейро 24 февраля напал на россиянку, которая участвовала в акции против войны в Украине рядом со зданием диппредставительства. Об этом сообщает медиакомпания Globo.

На видео, опубликованном в сторис ее подруги, можно увидеть, как мужчина в белой рубашке и шортах хлопает женщину по спине, а затем заходит в здание посольства. Полицейские доставили мужчину и участницу антивоенной акции в отдел полиции, пишет Globo.

Напавшего и двух женщин допросили. Пострадавшую отправили на медицинское освидетельствование. Специальный полицейский участок по делам туристов ведет расследование в связи с причинением телесных повреждений.

По данным полиции Рио, устанавливаются факты. С российским консульством Globo связаться не удалось.

«Медуза» со ссылкой на собственный источник сообщает, что из консульства пострадавшей женщине поступают угрозы, что на нее якобы заведут уголовное дело.