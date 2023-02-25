Режиссера Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника. Он отбыл 15 суток ареста за «неповиновение» силовику

В Москве на выходе из спецприемника Сахарово задержали режиссера Всеволода Лисовского, который отбыл 15 суток ареста по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Об этом сообщила его дочь Ева Лисовская в фейсбуке.

По ее словам, повторное задержание произвели по той же статье. «Завтра к обеду станет понятнее, что происходит», — написала девушка.

10 февраля московские суды арестовали на 15 суток Лисовского и актера Ивана Анисимова, принимавшего участие в его спектаклях, по статье о неповиновении сотруднику полиции.

На своей странице в фейсбуке Лисовский писал, что полицейские на суде «сильно врали», и назвал «высосанными из пальца» обвинения в свой адрес. Как сообщали в «ОВД-Инфо», до составления протокола по статье 19.3 КоАП полицейские утверждали, что актер ругался матом.

Журнал «Театр» отмечает, что Лисовского ранее трижды задерживали во время проведения антифашистских уличных спектаклей по пьесе Бертольда Брехта. В прошлом году режиссера оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии за антивоенный пост.